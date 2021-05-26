Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений

Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений

 По меньшей мере один человек погиб в результате крушения во вторник пожарного вертолета недалеко от аэропорта города Лисберг (штат Флорида). Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление федерального управления гражданской авиации.

Согласно его данным, инцидент произошел днем во вторник во время учений. На борту находились четыре человека.

Как информировали в пожарной службе Лисберга, выживших, вероятно, нет. Продолжаются поиски еще трех человек, находившихся на борту вертолета.

Федеральное управление гражданской авиации и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием произошедшего.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации