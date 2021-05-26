Европейские индексы - 25-05-21
МОСКВА, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 15465.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6390.27 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 7029.79 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1580.69 пункта.
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