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Европейские индексы - 25-05-21

Европейские индексы - 25-05-21

МОСКВА, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 15465.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6390.27 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 7029.79 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1580.69 пункта.


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