Левон Аронян выбыл из дальнейшей борьбы онлайн-турнира “FTX Crypto Cup”

Гроссмейстер Левон Аронян не прошел в четвертьфинал онлайн турнира “FTX Crypto Cup”.

Как передает Арменпресс, в турах - с 11-ого по 15-ый дистанционного турнира по быстрым шахматам Левон Аронян три партии завершил вничью, в двух одержал победы. Набрав из 15 возможных 8 очков, армянский шахматист в турнирной таблице занял 9-е место и в четвертьфинале уже не сможет продолжать борьбу.

“FTX Crypto Cup” - очередной из онлайн-турниров в рамках “Champions Chess Tour”, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В турнире участвуют 16 шахматистов. Он состоит из 15 раундов. Призовой фонд составляет 320 000 долларов.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.