Газета “Айастани Анрапетутюн”: Греция - как альтернатива

“Перед лицом продолжающегося ухудшения отношений между Грецией и Турцией, а также отсутствия прогресса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой Соединенные Штаты стремятся усилить свое присутствие в Греции. Американцы уже разместили свои силы на военно-морской базе на Крите в заливе Суда, а также в порту Александруполис на севере Греции и на авиабазах Лариса и Стефановике. Как сообщает греческая газета “Катимерини”, планируется разместиить еще четыре базы, для выбора дислокации которых Министерство обороны Греции предоставило список из 22 местностей.

Параллельно с этим Турция пытается занять прочное место в списке лидеров оборонной промышленности. Ее цель - в первую очередь страны ЕС и НАТО, что создает возможность для дополнительных рычагов для Турции. Вчера президент Польши Анджей Дуда посетил с официальным визитом Анкару, где была достигнута договоренность о покупке “Bayraktar ATS”. Во время совместной пресс-конференции Эрдоган, не скрывая своего удовлетворения, отметил, что “впервые в своей истории Турция будет экспортировать дроны в страны-члены НАТО и ЕС”.

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