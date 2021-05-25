Отсутствие адекватной реакции на действия Азербайджана приведет к дальнейшей эскалации: Айвазян послам стран ОДКБ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 25 мая принял аккредитованных в Армении послов государств-членов ОДКБ Сергея Копыркина (Россия), Александра Конюка (Беларусь) и Болата Иманбаева (Казахстан).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи обсуждалось незаконное военное вторжение вооруженных сил Азербайджана в некоторые приграничные районы Республики Армения с 12 мая, в результате которого 25 мая был смертельно ранен военнослужащий ВС Республики Армения.

И.о. главы МИД Армении отметил, что, игнорируя призывы международного сообщества, Азербайджан не только не выводит свои вооруженные силы с территории Армении, но и прибегает к новым противоправным действиям против государства-члена ОДКБ.

Ара Айвазян заявил, что отсутствие адекватного реагирования на смертоносные действия вооруженных сил Азербайджана со стороны международного сообщества, прежде всего государств-членов ОДКБ, приведет к дальнейшей эскалации ситуации, что может иметь самые худшие последствия с точки зрения региональной безопасности и стабильности.