Готовы привлечь международное расследование для выяснения обстоятельств инцидента в Верхней Шорже: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по случаю гибели военнослужащего Вооруженных сил Армении в районе Верин (Верхняя) Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения, отметив, что Азербайджан пытается прикрыть незаконные боевые действия в Армении путем распространения ложной информации. МИД отмечает, что армянская сторона готова привлечь международное расследование для выяснения всех обстоятельств смертельного инцидента. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

«25 мая военнослужащий Вооруженных сил Армении младший сержант Геворг Хуршудян получил смертельное огнестрельное ранение в результате выстрелов азербайджанских воинских частей на участке Верин (Верхняя) Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения.

Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осуждает открытое вооруженное вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении - государства-члена ООН, посчитав это нарушением норм международного права.

Вопреки призывам международного сообщества, Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, что еще больше усугубляет ситуацию и подрывает региональную безопасность и стабильность. Ведение Азербайджаном военных действий на суверенной территории Армении дает Республике Армения право принимать необходимые и адекватные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения безопасности населения.

Примечательно, что Азербайджан пытается прикрыть свои незаконные военные операции в Армении распространением ложной информации. Армянская сторона готова начать международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента со смертельным исходом».