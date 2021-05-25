Азербайджанцы озвучили призывы к насилию: подробности инцидента на участке Верин Шоржа

По факту незаконного пересечения государственной границы Республики Армения, нарушения территориальной целостности Республики Армения и убийства военнослужащего Вооруженных сил Республики Армения возбуждено уголовное дело. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян, сообщив подробности инцидента с убийством армянского солдата.

«25.05.2021 в районе 14:20 часов группа вооруженных военнослужащих ВС Азербайджана по организации своего командования незаконно пересекла государственную границу Республики Армения в приграничном районе поселка Верин Шоржа, расположенного на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, призвали к насилию против военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, охраняющих территорию, потребовали не оказывать сопротивления и покинуть территорию.

Во время возникшего спора они умышленно открыли огонь по военнослужащим Вооруженных сил Республики Армения, в результате чего погиб военнослужащий-контрактник N-й войсковой части Минобороны Армении, младший сержант Г.Хуршудян, получив огнестрельное ранение в живот. Военнослужащего доставили в гарнизонный госпиталь Гегаркуника, где была зарегистрирована его биологическая смерть.

В военной прокуратуре Севанского гарнизона возбуждено уголовное дело в связи с действиями вооруженных сил Азербайджана. Предварительное расследование уголовного дела поручено Следственному отделу пятого гарнизона Военного следственного управления Следственного комитета Армении.

Постскриптум: Минобороны Армении сообщило сегодня, 25 мая, около 13:00, в войсковой части, расположенной в северо-восточной части Армении, срочный военнослужащий рядовой М. Ованнисян был обнаружен со смертельным огнестрельным ранением в голову. В связи с этим трагическим происшествием считаю необходимым сообщить, что на данном этапе готовятся материалы по делу, принимаются все необходимые неотложные меры. Инцидент произошел не в Гегаркуникской области, как сообщают некоторые СМИ. Пожалуйста, не распространяйте дезинформацию», - написал советник генерального прокурора.