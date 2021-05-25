На встрече с главой офиса СЕ в Армении Айвазян подчеркнул роль структуры в решении гуманитарных вопросов в Арцахе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 25 мая принял директора офиса программ генерального секретариата Совета Европы Верену Тейлор и новоназначенного руководителя офиса Совета Европы в Армении Мартину Шмидт.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, выразив признательность за встречу, Верена Тейлор передала исполняющему обязанности министра иностранных дел Республики Армения оригинал письма Генерального секретаря Совета Европы о назначении Мартины Шмидт главой ереванского офиса Совета Европы.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения поздравил Мартину Шмидт с принятием на себя важной миссии главы офиса Совета Европы в Республике Армения, выразив уверенность, что новые достижения будут зафиксированы благодаря постоянному сотрудничеству с соответствующими ведомствами Республики Армения.

Говоря о 20-летии членства Армении в Совете Европы, Ара Айвазян подчеркнул важность богатой повестки сотрудничества с Советом Европы, сделав акцент на План действий Армении-СЕ на 2019-2022 годы для постоянного осуществления реформ и укрепления демократии в стране.

И.о. главы МИД коснулся ситуации в Арцахе после развязанной Азербайджаном войны. В этом контексте Ара Айвазян отметил, что Республика Армения подчеркивает важность роли Совета Европы в решении гуманитарных вопросов в Арцахе, включая депортацию, разрушение культурных и религиозных памятников, продолжающееся удерживание военнопленных и гражданских лиц в Азербайджане.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел обратил внимание собеседников на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа в Арцах специализированных представителей международных профильных организаций, в том числе Совета Европы, подчеркнув недопустимость чинимых со стороны Азербайджана препятствий в этом отношении. Исполняющий обязанности министра особо подчеркнул важность выполнения промежуточных решений Европейского суда по правам человека в отношении армянских военнопленных.