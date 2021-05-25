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Президент Армении призвал международное сообщество максимально осудить действия Азербайджана

Президент Армении призвал международное сообщество максимально осудить действия Азербайджана

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением, в котором коснулся  новой провокации Азербайджана, направленной на обострение ситуации на границе с Арменией. Президент призвал международное сообщество проявить максимальную нетерпимость, принять жесткие меры для оценки и осуждения провокационных действий Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

«Сегодня, после незаконных посягательств на границы и против территориальной целостности Республики Армения, Азербайджан обратился к новой провокации с целью обострения пограничной ситуации.

В приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения азербайджанская сторона обстреляла Вооруженные силы Армении. Есть жертва с армянской стороны. Выражаю глубокие соболезнования семье и родственникам погибшего военнослужащего.

Призываю соответствующие государственные структуры приложить все усилия для принятия самых строгих мер против посягательств и нарушений границы, угрожающих территориальной целостности Республики Армения.

Осуждая провокационные действия Азербайджана и шаги по обострению ситуации, вместе с тем призываем международное сообщество и все заинтересованные государства проявить максимальную нетерпимость и принять жесткие меры для оценки и осуждения провокационных действий Азербайджана».


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