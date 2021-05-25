Посол Иордании вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении 

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Калачян 25 мая принял новоназначенного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Республике Армения Халеда Шавабку (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра пожелал ему плодотворной работы и успехов в выполнении ответственной миссии.

Поблагодарив за теплый прием и наилучшие пожелания, посол заверил, что в период своего пребывания в должности он приложит все усилия для дальнейшего укрепления и углубления отношений между дружественными странами.

Подчеркнув важность нынешнего высокого уровня политического диалога между двумя странами и взаимных визитов на высоком уровне в последние годы, собеседники обсудили вопросы, связанные с продвижением двустороннего сотрудничества, активизацией торгово-экономических связей, развитием туризма, расширением нормативно-правовой базы, а также а также сотрудничество в рамках международных организаций.

В ходе беседы стороны коснулись развития событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также ряда региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.