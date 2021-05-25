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Посол Иордании вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении 

Посол Иордании вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении 

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Калачян 25 мая принял новоназначенного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Республике Армения Халеда Шавабку (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра пожелал ему плодотворной работы и успехов в выполнении ответственной миссии.

Поблагодарив за теплый прием и наилучшие пожелания, посол заверил, что в период своего пребывания в должности он приложит все усилия для дальнейшего укрепления и углубления отношений между дружественными странами.

Подчеркнув важность нынешнего высокого уровня политического диалога между двумя странами и взаимных визитов на высоком уровне в последние годы, собеседники обсудили вопросы, связанные с продвижением двустороннего сотрудничества, активизацией торгово-экономических связей, развитием туризма, расширением нормативно-правовой базы, а также а также сотрудничество в рамках международных организаций.

В ходе беседы стороны коснулись развития событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также ряда региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.


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