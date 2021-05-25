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Президент Армении и посол Франции коснулись посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении

Президент Армении и посол Франции коснулись посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении

Президент Армении Армен Саркисян 25 мая  принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была обсуждена ситуация на границе Армении, посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении, а также вопрос о скорейшем возвращении армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане. 

Собеседники обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности, а также о текущей повестке двусторонних отношений.


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