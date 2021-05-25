Информация о выстрелах противника в направлении Сисиана не подтверждается: МО Армении

Муссируемная информация о выстрелах, произведенных противником на сисианском участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего армяне были ранены, не подтверждаются.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на этом участке границы инцидентов не зафиксировано.