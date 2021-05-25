Рейсы в Армению не отменены: «Белавиа»

Авиакомпания «Белавиа» уверяет, что рейсы в Армению не отменены. В беседе с Арменпресс в авиакомпании сообщили, что на данный момент они вынуждены отменить полеты в Вильнюс, Лондон, Париж.

«Если появится официальная информация о запретах на другие направления, мы обязательно опубликуем новости на сайте и в социальных сетях», - сказал представитель авиакомпании «Белавиа».

В официальном сообщении авиакомпании отмечается, что количество обращений в информационную службу авиакомпании по поводу отмены рейсов в ряд стран увеличилось.

«В сложившейся ситуации авиакомпания делает все возможное, чтобы все пассажиры получили ответы на интересующие их вопросы», - говорится в сообщении.

Лидеры ЕС решительно осудили принуждение членов экипажа Ryanair к посадке в Беларуси и потребовали немедленного освобождения задержанного журналиста Романа Протасевича и его подруги.

На саммите ЕС 24 мая было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты над воздушным пространством ЕС, а также предложено европейским авиаперевозчикам воздержаться от полетов над страной.