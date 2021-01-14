Предстоящие на 26 мая мероприятия
17:47, Май 25, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:16, 24.05.2021
“Новая книга” -15/21: Специально для книголюбов
10:34, 07.05.2021
“Ереванский бестселлер”: лидирует “Зависимость”: армянская литература, апрель, 2021
- 19:32 Президент Армении призвал международное сообщество максимально осудить действия Азербайджана
- 19:23 Посол Иордании вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении
- 18:59 Президент Армении и посол Франции коснулись посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении
- 18:28 Информация о выстрелах противника в направлении Сисиана не подтверждается: МО Армении
- 18:20 Парламент Нидерландов принял резолюцию с требованием вывести азербайджанские войска из Армении
- 18:13 Президент Армении и посол РФ коснулись ситуации на границе и возвращения пленных
- 18:07 Рейсы в Армению не отменены: «Белавиа»
- 17:54 В воинской части обнаружено тело солдата
- 17:47 Предстоящие на 26 мая мероприятия
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-05-21
- 17:29 Азиатские индексы - 25-05-21
- 17:25 Власти Грузии сняли почти все ограничения для ресторанов
- 17:15 В результате выстрела противника в Верхней Шорже погиб военнослужащий
- 17:04 CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии
- 16:36 Президент Польши посетит Грузию с двухдневным визитом
- 16:30 В МЧС приняли польских и армянских благотворителей из Польши
- 16:28 «Просвещенная Армения» ожидает от ОДКБ прямых заявлений и действий
- 16:25 В Конгрессе прогнозируют, что ядерные расходы США до 2030 года составят $634 млрд
- 16:18 Каспий может ждать повторение катастрофы на Аральском море, считают в ЕС
- 16:11 Скончался Католикос-Патриарх Армянской Католической церкви Григор Капроян
- 15:56 Переговоры по вопросу оккупации территории озера Сев Лич продолжаются
- 15:38 Библиотеки Еревана в 2021 году пополнились почти 800 наименованиями новых книг
- 15:27 Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 25 мая
- 15:00 Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"
- 14:58 В ЕС 46% взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса
13:12, 21.05.2021
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17:45, 18.05.2021
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14:51, 19.05.2021
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14:58, 23.05.2021
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