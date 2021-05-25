Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-05-21

ЕРЕВАН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 мая, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 520.57 драм. Курс евро вырос на 2.28 драмa и составил 638.01 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.10 драм. Курс британского фунта вырос на 2.43 драмa и составил 738.22 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 70.53 драмa и составила 31467.53 драм. Цена серебра сократилась на 2.60 драмa и составила 462.69 драм. Цена платины сократилась на 402.07 драмa и составила 19648.9 драм.