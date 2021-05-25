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В результате выстрела противника в Верхней Шорже погиб военнослужащий

В результате выстрела противника в Верхней Шорже погиб военнослужащий

В приграничной части в районе Верхней Шоржи Гегаркуникской области в результате перестрелки после открытия противником огня, смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий младший сержант В.Хуршудян (1989 г.р.). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты, выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего», - говорится в сообщении.

МО также подчеркивает, что на данный момент ситуация контролируема, выстрелов нет.


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