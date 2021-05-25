В результате выстрела противника в Верхней Шорже погиб военнослужащий
17:15, 25 Май, 2021
В приграничной части в районе Верхней Шоржи Гегаркуникской области в результате перестрелки после открытия противником огня, смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий младший сержант В.Хуршудян (1989 г.р.). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.
«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты, выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего», - говорится в сообщении.
МО также подчеркивает, что на данный момент ситуация контролируема, выстрелов нет.
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