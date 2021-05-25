CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

Президент США Джо Байден намерен провести первую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Согласно этим данным, среди всех городов финальным претендентом на проведение долгожданной встречи двух лидеров стала Женева. Ожидается, что встреча Байдена с Путиным ознаменует собой завершение первого международного турне американского президента со дня его вступления в должность.