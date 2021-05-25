В МЧС приняли польских и армянских благотворителей из Польши

В МЧС принимали польских и армянских благотворителей из Польши, усилиями которых во время 44-дневной Арцахской войны населению приграничных населенных пунктов Армении и Республики Арцах была оказана масштабная гуманитарная помощь. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС Армении.

Глава делегации Вальдемар Шибицки, владелец компании “Шибицки”, которая в Польше производит противопожарное оборудование, автомобили и имущество гражданской обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям предоставил большое количество имущества и оборудования.

Принимая гостей, и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян поблагодарил их за содействие и заверил, что дружеские отношения и сотрудничество будут продолжены.

«Я впервые в этой чудесной стране, и думаю, есть много возможностей для сотрудничества и взаимопомощи. На сегодняшней встрече мы обсудим эти возможности. В ближайшее время мы планируем отправить в Армению новое противопожарное оборудование», - сказал Вальдемар Шибицки.

В конце встречи Вальдемар Шибицки, Сергей Нацевский, Варужан Мартиросян и Вагаршак Амирханян за содействие, оказанное в сфере чрезвычайных ситуаций во время Арцахской войны, министром по ЧС были награждены медалями «Сотрудничество во имя спасения», и почетными грамотами от имени директора СС.