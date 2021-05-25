«Просвещенная Армения» ожидает от ОДКБ прямых заявлений и действий

Лидер фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Армении Эдмон Марукян от ОДКБ ожидает однозначных заявлений и действий. Как сообщает «Арменпресс», Марукян сказал об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании.

Касаясь вопроса, удовлетворила ли ППА реакция ОДКБ, он ответил: «Конечно, нет, мы ожидаем, что ОДКБ сделает однозначные заявления и действия».

ППА ожидает вывода азербайджанских войск с территории Армении без дальнейшей эскалации, путем мирных переговоров. Требование «Просвещенной Армении» - вывод вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, без провокаций новой войны. «Я уже говорил и настаиваю на этом, что правилен формат переговоров: вывести оттуда эти войска путем переговоров и международного давления», - сказал Марукян.

Ответ ОДКБ ППА не удовлетворил, так как азербайджанские военные все еще на территории Армении.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры. Армения обратилась к ОДКБ по статье 2, согласно которой “в случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности, суверенитету или миру и безопасности одного или нескольких государств-членов, государства-члены незамедлительно активируют механизм совместных консультаций, чтобы согласовывать свои позиции для устранения угрозы и принять меры». Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил 14 мая, что он написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил Россию оказать Армении военную помощь в соответствии с Договором 1997 года о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.