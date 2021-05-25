В Конгрессе прогнозируют, что ядерные расходы США до 2030 года составят $634 млрд

Содержание ядерных сил, включая программы модернизации, до 2030 года будет стоить для США $634 млрд. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник докладе бюджетного управления Конгресса США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В случае одобрения бюджетных запросов Пентагона и министерства энергетики на 2021 финансовый год [начался 1 октября 2020 года] содержание ядерных сил в период с 2021 по 2030 год будет стоить в целом $634 млрд, - отмечается в тексте. - Две трети данного объема пойдут в Пентагон, наибольшие затраты связаны с баллистическими ракетами подводных лодок и межконтинентальными баллистическими ракетами. Среди статей министерства энергетики - лаборатории ядерных вооружений и сопутствующая деятельность".

В докладе бюджетного управления Конгресса за 2019 год, который охватывал период до 2028 года, общие расходы оценивались в $494 млрд. Увеличение объемов прогнозируемого финансирования связано, в частности, с программами ядерной модернизации.

В понедельник сенаторы-демократы Эдвард Марки и Эрл Блуменауэр вновь внесли законопроект "О более разумном подходе к ядерным расходам", который предусматривает сокращение соответствующего финансирования на $73 млрд. В частности, предлагается сократить число межконтинентальных баллистических ракет с более чем 400 до 150, а количество развернутых боеголовок с 1 500 до 1 000 единиц.