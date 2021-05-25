Переговоры по вопросу оккупации территории озера Сев Лич  продолжаются

В настоящее время не подписывается и не существует ни одного документа. Был рабочий документ, о котором подробно рассказал и. о. премьер-министра с трибуны НС. Как сообщает «Арменпресс», и. о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян заявил об этом на брифинге с журналистами в Гюмри, обращаясь к заявлению и. о. премьер-министра Никола Пашиняна “Я подпишу эту бумагу” и слухов о передаче 6 сел Тавуша. “В настоящее время такого документа нет. Иными словами, любое предложение, которое может быть озвучено третьей или посреднической страной, конечно, в бумажной форме должно прийти либо к нам, либо к другой стороне. И этот процесс не предполагает, что если эта бумага пришла, то она приемлема”, - заявил Сурен Папикян, заверив, что это рабочий процесс, и нет никаких обязательств для подписания этого документа.

Касаясь переговоров, чиновник сообщил, что они продолжаются. “Очевидно, что основная часть - это территория озера, где в определенных местах дислоцировались солдаты соседней страны, но во многих местах ситуация иная. Мы стараемся решить этот вопрос путем переговоров, как можно медленнее, без обострений. Сейчас в него вовлечены и наши российские партнеры, и партнеры по ОДКБ”.

Арменуи Мхоян