Библиотеки Еревана в 2021 году пополнились почти 800 наименованиями новых книг

Библиотеки Еревана в 2021 году пополнились новыми книгами - по 20-25 наименований в каждую библиотеку.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила вице-мэр Еревана Гаяне Мелкумян.

“В этом году комплектация библиотек бюджетом не была предусмотрена, однако, посчитав этот вопрос важным, мы представили нашему финансовому управлению ходатайство и для этих пополнений предоставили небольшую сумму. Из ереванских библиотек мы получили списки самых нужных и востребованных книг. Для библиотек было приобретено около 20 - 25 наименований книг, по два экземпляра каждого наименования”.

Она подчеркнула, что в бюджете на следующий год для книг уже будет предусмотрена точная сумма, так как это была не большая.