Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 25 мая

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 456 тестов на коронавирус и выявлено 1 354 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 24 мая составляет 4,45%, за две недели – 3,36%, за семь дней – 4,05%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из 1 354 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 669. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 114

Аджария – 114 Имерети – 184

Имерети – 184 Квемо Картли – 78

Квемо Картли – 78 Шида Картли – 43

Шида Картли – 43 Гурия – 15

Гурия – 15 Самегрело - Земо Сванети – 129

Самегрело - Земо Сванети – 129 Кахети – 56

Кахети – 56 Мцхета-Мтианети – 50

Мцхета-Мтианети – 50 Самцхе-Джавахети – 11

Самцхе-Джавахети – 11 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 13 858 активных случаев, из них 4 094 нуждаются в стационарном лечении, 673 человека находятся в ковид-гостиницах, 9 091 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 892 пациентов тяжелое, 227 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.