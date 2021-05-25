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Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 25 мая

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 25 мая

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 456 тестов на коронавирус и выявлено 1 354 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 24 мая составляет 4,45%, за две недели – 3,36%, за семь дней – 4,05%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из 1 354 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 669. В регионах же ситуация следующая:

  •  Аджария – 114
  •  Имерети – 184
  •  Квемо Картли – 78
  •  Шида Картли – 43
  •  Гурия – 15
  •  Самегрело - Земо Сванети – 129
  •  Кахети – 56
  •  Мцхета-Мтианети – 50
  •  Самцхе-Джавахети – 11
  •  Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 13 858 активных случаев, из них 4 094 нуждаются в стационарном лечении, 673 человека находятся в ковид-гостиницах, 9 091 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 892 пациентов тяжелое, 227 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.


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