Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 25 мая
Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 456 тестов на коронавирус и выявлено 1 354 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 24 мая составляет 4,45%, за две недели – 3,36%, за семь дней – 4,05%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Из 1 354 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 669. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 114
- Имерети – 184
- Квемо Картли – 78
- Шида Картли – 43
- Гурия – 15
- Самегрело - Земо Сванети – 129
- Кахети – 56
- Мцхета-Мтианети – 50
- Самцхе-Джавахети – 11
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
На данный момент в Грузии 13 858 активных случаев, из них 4 094 нуждаются в стационарном лечении, 673 человека находятся в ковид-гостиницах, 9 091 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 892 пациентов тяжелое, 227 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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