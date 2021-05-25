Совет старейшин Еревана утвердил размещение обыкновенных акций ЗАО “Паркинг Сити Сервис”

Совет старейшин Еревана утвердил результаты размещения обыкновенных акций за счет увеличения уставного капитала ЗАО “Паркинг Сити Сервис” на 788 миллионов 198 000 драмов.

Как сообщает «Арменпресс», докладчик, заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян отметил, что уставный капитал ЗАО “Паркинг Сити Сервис” установлен в размере 1 млрд 938 млн 570 000 драмов, что составляет 1 млн 938 570 обыкновенных акций с номиналом в 1 000 драмов.

“Принятие проекта решения Совета старейшин Еревана об утверждении результатов размещения акций ЗАО “Паркинг Сити Сервис” из бюджета Еревана и изменений в уставе обусловлено требованиями пункта 14 части 1 статьи 12 Закона Республики Армения “О местном самоуправлении в городе Ереван”, изменения в уставах подведомственных Еревану организаций утверждаются Советом старейшин Еревана. Из бюджета Еревана на 2020-2021гг. в качестве инвестиций в уставной капитал ЗАО “Паркинг Сити Сервис” было выделено 788.198 000 драмов”, - отметил Нерсисян.

Решение было принято 32 голосами “за”.