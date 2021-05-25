Армения ждет адресной международной реакции на посягательства Азербайджана на ее территорию

Армения от международных партнеров и международного сообщества ожидает более активной и адресной реакции на посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, об этом президент Армен Саргсян заявил на встрече с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Черногории в Армении Драгицей Понорац.

Президент Саргсян и посол обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами, определили области, представляющие взаимный интерес. В качестве приоритетных направлений с большим потенциалом сотрудничества были названы туризм и высокие технологии.

Президент Армении коснулся проблем, стоящих перед страной после войны, актуальных гуманитарных вопросов, в частности, подчеркнул необходимость немедленного возвращения всех армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых Азербайджаном.

Президент также коснулся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения. Президент Армении отметил, что наша страна со стороны международных партнеров ожидает более активной и адресной реакции на эти действия.

Отметив, что она рада представлять свою страну в Армении, новоназначенный посол сказала, что между двумя странами существуют традиционно дружеские отношения, и она, в свою очередь, приложит все усилия для их укрепления и продвижения армяно-черногорской повестки дня.

Президент Саргсян поздравил посла Драгицу Понорац и пожелал ей успехов.

Президент Армении передал приветствия президенту Черногории Мило Джукановичу, запланированный официальный визит которого в Армению отложен из-за пандемии, и выразил надежду, что он состоится в ближайшее время.

Новоназначенный посол (резиденция в Киеве) вручила президенту верительные грамоты.