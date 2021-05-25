Конгрессмены США призывают власти прекратить любое военное содействие Азербайджану

Несколько десятков членов Палаты представителей США присоединились к призыву Дэвида Валадао к администрации президента Джо Байдена, прекратить любую военную помощь США Азербайджану. В письме, направленном 24 мая конгрессменами, также содержится призыв к Байдену срочно пересмотреть решение об отказе от 907-й поправки к “Акту о содействии свободе”, ограничивающей военную помощь Азербайджану. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Армянский национальный комитет Америки.

“На вооружение богатого нефтью Азербайджана, страны, которая этнически очищала Арцах, продолжает удерживать армянских военнопленных, а теперь оккупировала территорию Республики Армения, не следует с налогов США направлять хотя бы один доллар”, - сказал Валладао. Он подчеркнул, что если Байден не выполнит 907-ю поправку, Конгресс США законодательно запретит предоставлять режиму Алиева любое оружие и помощь.

В письме конгрессменов говорится, что Азербайджан продолжает играть дестабилизирующую роль в регионе, нападая на армян на их же родине, а также подрывая усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. “Мы призываем к немедленному прекращению американской военной помощи и любой помощи Азербайджану в области безопасности”, - говорится в заключительной части письма конгрессменов.