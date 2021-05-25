Всеармянский фонд “Айастан” опубликовал бюллетень о программах, осуществляемых в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», согласно бюллетеню, благодаря пожертвованиям армян всего мира в Арцахе стартовали широкомасштабные программы жилищного строительства и развития инфраструктур.

На данном этапе в общей сложности будет инвестировано 70 миллионов долларов СШ, будет построено 85 домов, 1 008 квартир и 54,5 км дорог.

Отмечается, что детали каждой программы будут опубликованы в следующем бюллетене.

Фонд также сообщает, что завершился первый этап программы “Первая психологическая помощь”, осуществленной при сотрудничестве Всеармянского фонда “Айастан” и общественной организации “Охак”.

В рамках программы 25 участников из разных областей были обучены теоретическим и практическим навыкам оказания первой психологической помощи жителям приграничных общин, оказавшимся в кризисной ситуации.

Благодаря новой инициативе Фонда и ОО “Смарт Армения” будут созданы возможности профессионального развития и для участников Второй Арцахской войны и членов их семей.

Став участниками выбранных курсов, бенефициары программы приобретут новые знания и навыки, а также получат содействие при интеграции на рынке труда.

С программами, которые будут реализованы в Арцахе, можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке.