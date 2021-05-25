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Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено до 15 июня

Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено до 15 июня

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила адвокатская команда Кочаряна.

Адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна Эрик Алексанян сообщил, что с 24 мая по 9 июня он будет в отпуске и ходатайствовал о переносе сегодняшнего судебного заседания.

Кроме того, защитник второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Вардеванян также сообщил о своем уходе в отпуск. Судья отметил, что уход Вардеваняна в отпуск не вызовет проблем, поскольку у Кочаряна есть и другие защитники.

Прокурор Геворг Багдасарян возразил, отметив, что об уходе в отпуск защитников они узнают в день судебного заседания. В ответ на это Вардеванян заявил, что право пользования отпуском имеют все, и в этом нет ничего необычного. В свое время судья Анна Данибекян также отправлялась в отпуск.

Учитывая, что в отсутствие Эрика Алексаняна судебное заседание не может состояться, сегодняшнее заседание было отложено. Оно назначено на 15 июня в 13:00.


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