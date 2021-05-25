Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна отложено до 15 июня

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила адвокатская команда Кочаряна.

Адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна Эрик Алексанян сообщил, что с 24 мая по 9 июня он будет в отпуске и ходатайствовал о переносе сегодняшнего судебного заседания.

Кроме того, защитник второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Вардеванян также сообщил о своем уходе в отпуск. Судья отметил, что уход Вардеваняна в отпуск не вызовет проблем, поскольку у Кочаряна есть и другие защитники.

Прокурор Геворг Багдасарян возразил, отметив, что об уходе в отпуск защитников они узнают в день судебного заседания. В ответ на это Вардеванян заявил, что право пользования отпуском имеют все, и в этом нет ничего необычного. В свое время судья Анна Данибекян также отправлялась в отпуск.

Учитывая, что в отсутствие Эрика Алексаняна судебное заседание не может состояться, сегодняшнее заседание было отложено. Оно назначено на 15 июня в 13:00.