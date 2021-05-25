Грузия открывает сухопутные границы

Власти Грузии откроют сухопутные границы с 1 июня, решение принято по итогам заседания координационного штаба по борьбе с COVID-19.

Сухопутные границы Грузии закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Межведомственный координационный совет принял решение об открытие сухопутных границ, что будет задействовано с 1 июня",- заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.

Пересечь границу Грузии можно будет с документом, удостоверяющим полный курс вакцинации от COVID-19 иле же с отрицательным ПЦР тестом, сделанным за последние 72 часа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"В таком случае, те лица, которые приедут в Грузию с ПЦР-тестом, будут обязаны в течение последующих 72 часов сделать повторный ПЦР-тест", - отметил Гибрадзе.

Он также рекомендовал всем иностранным визитерам иметь при себе медицинскую страховку, которая в случае надобности покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.