Ара Айвазян и глава МИД Австрии о необходимости всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Ключевой темой телефонного разговора была ситуация, создавшаяся вследствие нарушения азербайджанскими вооруженными силами суверенной территории Армении. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения подробно представил последние события, подтвердив принципиальную позицию Армении, согласно которой вооруженные силы Азербайджана должны немедленно и безоговорочно уйти с суверенной территории Республики Армения.

Обе стороны подчеркнули необходимость поддержания региональной стабильности и безопасности. В связи с чем возникает необходимость решения насущных гуманитарных вопросов, которые необходимо решать в контексте всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Они также обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув взаимную приверженность активизации политического диалога, в том числе и посредством контактов на различных уровнях.