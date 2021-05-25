Экономика Армении активизировалась: впервые после пандемии Covid был зафиксирован рост на 2,6%

Индекс экономической активности в Армении в январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 2,6%.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», свидетельствуют данные Статистического комитета Армении.

Объем промышленного производства увеличился на 0,9%. Объем строительства в январе-апреле текущего года увеличился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот увеличился на 4,8%, но объем оказываемых услуг (без учета торговли) снизился на 2,9%.

В январе-апреле 2021 года индекс потребительских цен вырос на 5,4%, индекс цен на промышленную продукцию - на 8,1%. Производство электроэнергии увеличилось на 3,1%.

В январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот увеличился на 7,2% (дойдя до 2170,3 миллиона долларов), при этом экспорт увеличился на 16,7% (до 818,7 миллиона долларов), а импорт - на 2,2%, составив 1351,6 миллиона долларов.

Курс драма по отношению к доллару США в январе-апреле 2021 года составил 524.50.

В апреле 2021 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года экономическая активность выросла на 23,2%, объем строительства возрос на 87,7%, внешнеторговый оборот - на 47,5%.

Вследствие пандемии Covid-19 как во всем мире, так и в экономике Армении наблюдался спад.