Рустам Бадасян обсудил вопросы сотрудничества с высокопоставленными должностными лицами СЕ

Исполняющий обязанности министра юстиции Рустам Бадасян принял директора Офиса программ Генерального директората Совета Европы Верену Тейлор и новоназначенного руководителя ереванского Офиса Совета Европы в Армении Мартину Шмидт. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства юстиции Армении.

На встрече также присутствовали постоянный представитель Республики Армения при Совете Европы Паруйр Ованнесян, первый заместитель министра юстиции Кристине Григорян, директор Фонда “Центр развития законодательства и правовых исследований” Министерства юстиции Тигран Дадунц и другие.

Приветствуя гостей, и поздравив Мартину Шмидт с назначением, и. о. министра подчеркнул, что традиционно сотрудничество между Министерством юстиции и ереванским Офисом СЕ было отличным, и одним из лучших примеров взаимодействия Армения - СЕ назвал партнерство с Европейской комиссией посредством права на демократию (Венецианская комиссия).

Верена Тейлор поблагодарила Рустама Бадасяна за встречу и, согласившись с данной оценкой, отметила, что сотрудничество между Министерством юстиции и ереванским Офисом СЕ тесное, конструктивное и открытое.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, коснулись реализации судебно-правовых реформ, развития возможностей службы пробации, а также развития взаимодействия по направлениям борьбы с коррупцией.