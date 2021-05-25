Бомбардировщики Ту-22м3 совершили перелет на российскую базу в Сирии

На российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3, базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря. На авиабазе "Хмеймим" завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также, как отмечается, увеличена длинна взлетной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

По данным военного ведомства, в настоящее время полеты с авиабазы "Хмеймим" могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

"После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны.