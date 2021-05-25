На северо-востоке Китая потерпело крушение рыболовное судно

Рыболовное судно перевернулось в Желтом море на северо-востоке Китая. Как сообщило во вторник Управление по безопасности на море города Даньдун (провинция Ляонин), семь членов экипажа пропали без вести.

По его данным, речь идет о судне "Ляоданьюй-23937". Оно потерпело крушение в заливе Дадун. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Власти устанавливают причины происшествия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другие подробности не приводятся.