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На северо-востоке Китая потерпело крушение рыболовное судно

На северо-востоке Китая потерпело крушение рыболовное судно

Рыболовное судно перевернулось в Желтом море на северо-востоке Китая. Как сообщило во вторник Управление по безопасности на море города Даньдун (провинция Ляонин), семь членов экипажа пропали без вести.

По его данным, речь идет о судне "Ляоданьюй-23937". Оно потерпело крушение в заливе Дадун. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Власти устанавливают причины происшествия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другие подробности не приводятся.


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