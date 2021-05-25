Дорога Арташат-Мегри, инвестиционные программы, новые рейсы: министр Ирана представляет новые проекты

Исламская Республика Иран к развитию отношений с Арменией на более высоком уровне относится довольно серьезно, о чем свидетельствуют вопросы, обсуждаемые в двусторонней повестке дня. Прибывший 24 мая с рабочим визитом в Армению министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами встретился с исполняющим обязанности вице-премьер-министра Республики Армения Мгером Григоряном, с и. о. министра территориального управления и инфраструктуры Суреном Папикяном и с и. о. министра экономики Вааном Керобяном. В ходе встреч был обсужден ряд представляющих взаимный интерес программ, которые касаются развития инфраструктур, функционирования свободных экономических зон, дорожного строительства и инвестиционных программ.

По словам Мохаммада Эслами, Исламская Республика Иран отношения с соседними странами всегда держит под своим вниманием, и особое значение придает отношениям с Республикой Армения, с которой у нее с давних времен сложились исторически стабильные отношения.

“Товарооборот между Ираном и Арменией в 2020 году составил 400 миллионов долларов. Конечно, это в контексте пандемии COVID-19, когда уровень торговли между многими странами стал ниже прежнего. Однако, уже в первые месяцы 2021 года, нам виден рост. Воля обеих сторон говорит о том, что уровень товарооборота должен быть увеличен до 1 миллиарда долларов. И эта цель вполне реальна. Иран, который в настоящее время является четвертым по величине оборота торговым партнером Армении, окажется в более выгодном положении, если так будет и в дальнейшем”, - сказал Мохаммад Эслами.

Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран представил несколько программ, которые могут способствовать развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. Во-первых, по словам министра, это участие Ирана в строительном секторе, особенно в проектах по развитию инфраструктур, что, в свою очередь, может способствовать развитию промышленного сектора, созданию совместных производств и привлечению инвесторов из обеих стран в совместные проекты.

Говоря об интересе иранской стороны к участию в строительстве южных участков дороги “Север-Юг”, министр отметил: “В строительной сфере есть два ключевых, которые стоят на повестке дня правительства Республики Армения. Один из проектов касается строительства дороги Арташат-Мегри, который необходимо реализовать в несколько этапов.

Участок дороги Сисиан-Каджаран-Каджаран-Мегри протяженностью в 92 километра требует срочного и безотлагательного решения. Иранские компании готовы участвовать в этих проектах. Мы должны сформировать консорциум ведущих иранских компаний. Эти компании будут участвовать в разработке проектов, в финансировании, а также в их реализации”.

По словам министра дорог и градостроительства Ирана, одним из ключевых вопросов в развитии армяно-иранских отношений является проект международного транспортного коридора Персидский залив - Черное море, который должен пройти по территории Армении. По словам министра, это уже согласовано с армянской стороной.

“Во время этого визита у нас состоялись конструктивные обсуждения, в соответствии с которыми армяно-иранские грузовые машины могут въезжать на территорию страны по сниженным дорожным сборам. Это поощрит грузовые транспортные компании, которые хотят осуществлять транзитные перевозки”, - сказал министр.

Говоря о сотрудничестве в сфере авиаперевозок, Мохаммад Эслами сказал, что они с армянской стороной достигли общей договоренности об открытии прямых рейсов Ереван-Исфахан и Ереван-Киш.

“Фактически, обсуждение этих ключевых вопросов свидетельствует о серьезной воле Исламской Республики Иран в деле развития двусторонних отношений и вывода их на более высокий уровень. Я надеюсь, что правительство Армении сможет создать для нас условия для реализации этих программ”, - заключил Мохаммад Эслами.

Карен Хачатрян