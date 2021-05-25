Блок “Айастан” представит свою программу развития страны на 5 лет

Блок “Айастан”, участвующий в досрочных парламентских выборах в Армении, разработал программу развития страны на ближайшие пять лет, которая активно будет представляться общественности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами заявил один из лидеров блока “Айастан”, представитель Верховного совета АРФД Ишхан Сагателян.

“Хотя период избирательной кампании довольно короткий, в любом случае мы постараемся донести наши программы до нашей общественности, до всех людей. И, да, мы будем говорить о гарантированном будущем, о видении развития Армении. Мы будем говорить фактами, четкими цифрами, показателями, мы постараемся побывать в каждом населенном пункте, хотя бы небольшими группами, по всей Армении и донести то, что мы должны сказать”, - добавил Ишхан Сагателян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.