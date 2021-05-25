Байден поблагодарил Египет за успешную дипломатию на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абделем Фаттахом ас Сиси поблагодарил его за содействие в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и сектором Газа.

"Президент Байден поблагодарил Египет за его успешную дипломатию и координацию с США для завершения военных действий в Израиле и Газе и обеспечения того, чтобы насилие не повторилось", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили необходимость оказания гуманитарной помощи нуждающимся в Газе, а также усилия по восстановлению таким образом, чтобы это "приносило пользу жителям Газы, а не ХАМАСу". Байден сообщил, что попросил госсекретаря Энтони Блинкена посетить регион.

Кроме того, президенты США и Египта обсудили "выполнение ливийских планов проведения национальных выборов в декабре и вывод всех иностранных военных и нерегулярных сил из Ливии", а также поддержали усилия "иракского правительства по укреплению полного суверенитета и независимости Ирака",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тыс. ракет. Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля. Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.