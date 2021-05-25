Роберт Кочарян прокомментировал слухи о разногласиях с Сержем Саргсяном

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список «Альянса Армении», на брифинге 25 мая, отвечая на вопросы СМИ, обратился к слухам о разногласиях с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

«На мой взгляд, эта тема давно исчерпана, сегодня мы в выборах участвуем разными блоками. Я не думаю, что сегодня это та тема, по которой у нас должны быть дебаты и дискуссии», - как сообщает «Арменпресс», заявил Роберт Кочарян. На уточняющий вопрос журналиста Роберт Кочарян ответил, что разногласия по-прежнему существуют. «Вы знаете двух людей, между которыми нет разногласий? Может быть, что-то подобное случается с парами. Я не думаю, что эта тема заслуживает обсуждения. Мы идем своим путем, они идут своим путем».

Роберт Кочарян отметил, что на выборах все соперники. По его словам, на этих выборах также есть соперники, и в этом случае возникают непреодолимые разногласия по поводу будущего Армении, безопасности и других вопросов.

«Есть конкуренты, с которыми просто невозможно сотрудничать. Есть и другие соперники. Я думаю, что мы более предметно поговорим об этом (о сотрудничестве с другими силами), когда все союзы будут зарегистрированы», - добавил он.