Израиль открыл КПП на границе с Газой и зону рыболовства для палестинцев

Израиль открыл во вторник грузовой КПП "Керем Шалом" и пограничный переход "Эрез" на границе с сектором Газа, а также восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль (около 11 км). Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что рыболовная зона была упразднена, а переходы были закрыты властями Израиля более двух недель назад после начала ракетных обстрелов израильских городов из сектора 10 мая.

По данным газеты, КПП "Керем Шалом" открывается для доставки топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа, а переход "Эрез" открыт для прохода по гуманитарным соображениям и для представителей организаций, оказывающих помощь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эти шаги, одобренные политическим руководством [Израиля], обусловлены сохранением стабильности и безопасности", - говорится в заявлении Управления по координации действий израильского правительства на палестинских территориях при Минобороны еврейского государства.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в прибрежном анклаве, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.