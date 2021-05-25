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В ближайшие шесть месяцев в Ереван прибудут 211 автобусов с низким полом

В ближайшие шесть месяцев в Ереван прибудут 211 автобусов с низким полом

В течение следующих шести месяцев в Ереван прибудут 211 низкопольных автобусов высокого стандарта, длиной в  8,6 метра.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин заявил мэр Еревана Айк Марутян.

“Я только что подписал контракт, по которому в ближайшие полгода будет поставлено 161 низкопольных автобусов, соответствующих всем международным стандартам. Уже подписан и другой контракт на поставку еще 50 таких же автобусов.

Они также будут поставлены в Ереван в течение шести месяцев”, - отметил Айк Марутян.

По его словам, эти автобусы работают на CNG (сжатый природный газ, состоящий в основном из метана), что относится к зеленому топливу.


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