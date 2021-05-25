В ближайшие шесть месяцев в Ереван прибудут 211 автобусов с низким полом
12:08, 25 Май, 2021
В течение следующих шести месяцев в Ереван прибудут 211 низкопольных автобусов высокого стандарта, длиной в 8,6 метра.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин заявил мэр Еревана Айк Марутян.
“Я только что подписал контракт, по которому в ближайшие полгода будет поставлено 161 низкопольных автобусов, соответствующих всем международным стандартам. Уже подписан и другой контракт на поставку еще 50 таких же автобусов.
Они также будут поставлены в Ереван в течение шести месяцев”, - отметил Айк Марутян.
По его словам, эти автобусы работают на CNG (сжатый природный газ, состоящий в основном из метана), что относится к зеленому топливу.
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