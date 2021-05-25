Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян подпишет с “Ромой” двухлетний контракт.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет Alfredopedulla.com. Генрих Мхитарян продолжит играть в Риме, несмотря на то, что пост главного тренера “Ромы” в новом сезоне займет португальский тренер Жозе Моуринью.

Ранее ходили слухи, что капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян покинет “Рому”. Основная причина ухода заключалась в том, что в следующем сезоне “Рому” возглавит португальский тренер Жозе Моуринью. Говорилось, что Мхитаряном заинтересован итальянский “Ювентус”. “Ювентус” вел переговоры с представителем Мхитаряна. Контракт армянского полузащитника с “Ромой” истекает летом следующего года. И он смог бы вести переговоры с любой командой. Однако окончательного ответа “Ювентусу” Мхитарян не давал. 4 мая стало известно, что главным тренером “Ромы” станет Моуринью. Контракт “Ромы” с Моуринью заключен до 30 июня 2024 года.