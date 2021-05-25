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Рипсиме Аракелян представила заявление о прекращении полномочий члена Совета старейшин Еревана

Рипсиме Аракелян представила заявление о прекращении полномочий члена Совета старейшин Еревана

Член Совета старейшин от фракции “Процветающая Армения” Рипсиме Аракелян представила заявление о прекращении своих полномочий.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин Еревана сообщил мэр Айк Марутян.

Мандат Рипсиме Аракелян, избранной по списку ППА Совета старейшин Еревана и досрочно прекратившей полномочия, выдан следующему кандидату в списке ППА Кристине Варданян.

“Думаю, вы все хорошо знакомы с госпожой Варданян, она с нами сотрудничает довольно долгое время. Мы хотим наш Ереван сделать более зеленым”, - представил Айк Марутян.

Он подчеркнул, что поскольку Рипсиме Аракелян была секретарем фракции, принято решение, что эту должность займет Маркос Арутюнян.


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