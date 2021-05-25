В Мармашене открылся Уголок славы ребят, обретших бессмертие в Арцахской войне

В средней школе Мармашена открылся уголок славы военнослужащих, погибших в Арцахской войне.

Как сообщает «Арменпресс», капитан Вооруженных сил Республики Армения Сос Элбакян в дни войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, погиб на Тавушском участке северо-восточного направления армяно-азербайджанской государственной границы в июле 2020 года. Сос Элбакян родился 31 января 1992 года. В 2009 году с отличием окончил Мармашенскую среднюю школу. После окончания Военного университета имени В. Саргсяна поступил на службу в N-скую военную часть Министерства обороны. Он прослужил в приграничной воинской части Тавушской области 7 лет. Преданный своему делу капитан за годы службы получил множество наград и дипломов, его подразделение было признано лучшим.

Сос в Мармашене - не единственный обретший бессмертие герой. 18-летний призывник Хачатур Хачатрян, как и его старший друг, также пожертвовал своей жизнью во имя Родины. “Я горжусь тем, что мой сын - герой. Он оставался на своем посту до конца, защищая его ценой своей жизни”, - сказала мать Хачатура Хачатряна Карине Агаджанян.

Мальчики, ставшие героями, всегда будут жить в сердцах их родных и односельчан, и отныне об их подвигах следующим поколениям будет рассказывать Уголок славы, созданный в школе.

Арменуи Мхоян