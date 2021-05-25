Президент Армен Саргсян принял председателя ВАБС Перча Седракяна

25 мая президент Республики Армения Армен Саргсян принял президента Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) Перча Седракяна. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, на встрече были затронуты проблемы, с которыми столкнулась наша страна после войны, актуальные гуманитарные вопросы, а также пограничная ситуация.

В контексте решения общенациональных вопросов совместными усилиями собеседники подчеркнули необходимость переоценки отношений Армения-Диаспора и более эффективного использования возможностей диаспоры.