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Президент Армен Саргсян принял председателя ВАБС Перча Седракяна

Президент Армен Саргсян принял председателя ВАБС Перча Седракяна

25 мая президент Республики Армения Армен Саргсян принял президента Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) Перча Седракяна. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, на встрече были затронуты проблемы, с которыми столкнулась наша страна после войны, актуальные гуманитарные вопросы, а также пограничная ситуация.

В контексте решения общенациональных вопросов совместными усилиями собеседники подчеркнули необходимость переоценки отношений Армения-Диаспора и более эффективного использования возможностей диаспоры.


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