ЗПЧ Армении предлагает провести демаркацию границ после создания зоны безопасности, или параллельно с ней

Защитник прав человека Армении Арман Татоян предлагает демаркацию провести после создания зоны безопасности безопасности, или, хотя бы, параллельно с ней.

Կак сообщает «Арменпресс», в сообщении, распространенном в связи с этим, Омбудсмен Армении, в частности, отмечает, что в этих условиях проведение демаркации границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности, не только не обеспечит права граждан Армении и, в частности, жителей приграничных общин Армении, но и станет причиной новых нарушений прав и новой напряженности, и не обеспечит мира в регионе.

«Некоторые чиновники и общественные деятели в последнее время делают крайне опасные заявления о границах Армении, подходят к этому механически, ссылаясь на какие-то карты, или просто используя слова «делимитация» и «демаркация».

Предупреждаю этих чиновников и общественных деятелей, Ваши механические заявления прямо противоречат правам и законным интересам всего населения Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничных общин Армении.

Эти безответственные заявления усыпляют бдительность нашего народа, и в долгосрочной перспективе ставят под угрозу права и мирное будущее наших детей. Правильная демаркация -важная гарантия прав человека, к вопросам демаркации нельзя относиться чисто механически.

Демаркация границ имеет прямое влияние на права людей, проживающих в наших приграничных селах и городах (право собственности, возможность заниматься земледелием и скотоводством, жить достойно, безопасно и мирно).

Не следует забывать, что на высшем уровне власти Азербайджана Армению, армянский народ, граждан Армении считают врагами, а ненависть к армянам насаждается под покровительством государства. Не следует забывать, что азербайджанские военнослужащие всего несколько месяцев назад пытали и обезглавливали наших соотечественников, и за это они не только не привлекались к ответственности, но и поощрялись.

Мы не должны забывать о нарушениях прав человека, совершенных азербайджанскими военными в Сюнике и в Гегаркунике после прекращения вооруженных нападений, а также о том, что власти Азербайджана до сих пор отказываются возвращать наших пленных, грубо нарушая международные гарантии прав человека. Необходимо все делать наоборот: демаркацию нужно проводить только после создания зоны безопасности или хотя бы параллельно с ней», - призывает Арман Татоян.