Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair

Палестинская группировка ХАМАС отрицает свою причастность к экстренной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого был бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, пишет газета The Jerusalem Post.

"ХАМАС отрицает причастность к вынужденной посадке самолета в Белоруссии, несмотря на заявление страны (Белоруссии - ИФ) о том, что ХАМАС отправил сообщение об угрозе минирования...", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в аэропорту Минска вынужденно сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в минском аэропорту из-за потенциальной угрозы на борту самолета. Впоследствии эта информация не подтвердилась,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.