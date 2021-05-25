Блинкен прибыл с первым визитом в Израиль в качестве госсекретаря

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента вступления в должность прибыл во вторник утром в Израиль, где у него запланированы переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел страны Габи Ашкенази. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в аэропорту Бен-Гурион Блинкена встречал его израильский коллега. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что начало переговоров госсекретаря с главой израильского кабмина запланировано на 10:00 мск. Они состоятся в канцелярии Нетаньяху в Иерусалиме. После этого у Блинкена запланирована встреча с Ашкенази, которая состоится, по данным радиостанции, в здании израильского МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ходе начинающейся с Израиля поездки Блинкена по региону по 27 мая у него запланированы переговоры по закреплению режима прекращения огня в секторе Газа с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II.