Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США

Самолет под управлением пилота компании Draken разбился в понедельник почти сразу после взлета с авиабазы ВВС США Неллис, расположенной близ Лас-Вегаса (штат Невада). Летчик погиб. Об этом сообщила пресс-служба авибазы.

"Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы . Персонал авиабазы Неллис приносит свои глубокие соболезнования коллегам, друзьям и семье погибшего пилота Draken", - говорится в сообщении на сайте авиабазы.

В свою очередь Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что разбившийся самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation. Представители регулятора выехали на место происшествия для проведения расследования. Информации о возможной причине крушения пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям телеканал Fox News самолет упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, периметр оцеплен.