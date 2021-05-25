Землетрясение, зарегистрированное в Грузии, почувствовалось в Армении

ЕРЕВАН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА 25 мая в 01:43 по местному времени (24 мая в 21:43 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 42.41 северной широты и 44.92⁰ восточной долготы в Грузии, в 37 км к востоку от села Гудаури, глубиной очага 10 км, магнитудой 4.6:

Как сообщает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Землетрясение ощущалось в Лорийском и Тавушском марзах Армении с магнитудой 2-3 балла.