Сфабрикованные уголовные дела: МИД Армении прокомментировал преследование Азербайджаном армянских военнопленных
ЕРЕВАН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Армении распространило заявление об уголовном преследовании армянских военнопленных Азербайджаном.
«Мы решительно осуждаем уголовное преследование официальным Баку Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна, захваченных Азербайджаном во время недавней агрессии против Арцаха. Согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, последние считаются военнопленными и должны быть освобождены сразу после окончания боевых действий. Между тем, в Азербайджане против них заведены фальшивые уголовные дела, тем самым открыто нарушая как нормы международного гуманитарного права, так и обязательства по трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года. как сообщает «Арменпресс», об этом, говорится в заявлении МИД РА.
Отмечается, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских пленных в качестве политических заложников, продолжает применять к ним пытки и психологическое давление.
“Считаем необходимым подчеркнуть, что Азербайджан до сих пор не привлекал к ответственности лиц, проявивших жестокое и бесчеловечное отношение к армянским военнопленным и гражданским лицам, в том числе совершивших убийства, несмотря на то, что лица, совершившие подобное преступление, документировали и публиковали свои преступления. Официальный Баку также открыто игнорирует соответствующие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о предоставлении информации об армянских военнослужащих и гражданских лицах, захваченных в Азербайджане.
В результате, 9 марта 2021г., согласно ч.2 ст.39 Регламента суда, Европейский суд по правам человека принял решение уведомить комитет министров Совета Европы о принятых им промежуточных мерах против Азербайджана. Армянские военнопленные и гражданские лица, находящиеся в плену в Азербайджане, независимо от сроков и обстоятельств их пленения, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо предусловий”, - говорится в заявлении.
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